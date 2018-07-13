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Блез Матюиди: «Криштиану в „Ювентусе“? Счастлив, что мы подписали лучшего игрока мира»
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Блез Матюиди: «Криштиану в „Ювентусе“? Счастлив, что мы подписали лучшего игрока мира» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди поделился мнением о переходе Криштиану Роналду из "Реала" в итальянский клуб. Также хавбек рассказал, чего ждет от финала чемпионата мира, в котором трехцветные сыграют с Хорватией.
— Мы должны показать свой уровень, как у нас это уже получилось в других матчах плей-офф, — сказал Матюиди. — Важно быть сконцентрированными на поле и не подпускать близко опасных атакующих игроков Хорватии. А их там много.
— Криштиану Роналду — в «Ювентусе». Ваша реакция?
— Счастлив, что мы подписали лучшего игрока в мире! (Ярослав СУСОВ)
Финал ЧМ-2018, в котором сборная Франции сыграет с Хорватией, пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00 по московскому времени).
Хорватия — Англия
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