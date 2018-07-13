Роналду будет представлен в качестве игрока «Ювентуса» 16 июля 

«Ювентус» в Твиттере объявил, что представит форварда Криштиану Роналду в качестве игрока команды в понедельник, 16 июля. В этот день 33-летний игрок прибудет в Турин. По данным итальяских СМИ, на 19.30 по московскому времени запланирована первая пресс-конференция Роналду в качестве игрока «Старой сеньоры». Перед этим он пройдет медицинское обследование. Португалец подписал 4-летний контракт с «Ювентусом» 10 июля. Туринцы заплатили "Реалу" 105 миллионов евро.
16.07.18@Cristiano sta arrivando. #CR7JUVE pic.twitter.com/lCVP8jvVPU
— JuventusFC (@juventusfc) 13 июля 2018 г.