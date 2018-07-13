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Фан‑зона для просмотра финальных матчей ЧМ‑2018 в Серпухове не будет работать из‑за гроз
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Фан‑зона для просмотра финальных матчей ЧМ‑2018 в Серпухове не будет работать из‑за гроз 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Серпухове в парке имени Олега Степанова отменили организацию фан-зоны для просмотра двух финальных матчей чемпионата мира по футболу из-за ухудшения погодных условий, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
«Отменена организация фан-зоны в парке Олега Степанова для просмотра финальных матчей ЧМ-2018. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности, в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.
В предстоящие выходные, когда в Москве состоится финал чемпионата мира по футболу, в столице и области ожидается жара до плюс 25 градусов, кратковременные дожди с грозами и ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с неустойчивой погодой, организаторы фан-зоны пришли к решению ее отменить. Они приносят свои извинения жителям.
Финал чемпионата мира по футболу FIFA 2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.
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