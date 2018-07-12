Мик Джаггер побывал в храме Василия Блаженного — видео

Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер посетил храм Василия Блаженного в Москве. По информации Пятого канала, там для британца провели англоязычную экскурсию, в ходе которой он послушал пение церковного хора. Выступление музыканту очень понравилось, и он сфотографировался с хористами.

Ранее Пятый канал сообщал, что Мика Джаггера заметили на трибунах стадиона «Санкт-Петербург» во время матча Франция — Бельгия. Также легендарный музыкант побывал на игре Англия — Хорватия. Позже он опубликовал в сети видео, на котором кричит слова поддержки в адрес своих спортсменов-соотечественников.