Мик Джаггер посетил храм Василия Блаженного и послушал церковный хор

Британский музыкант и лидер известной группы The Rolling Stones Мик Джаггер во время своего пребывания в России посетил храм Василия Блаженного, сообщает ТАСС

Целью поездки британца стало посещение одного из матчей чемпионата мира — 2018, в котором музыкант поддерживал сборную Англии по футболу.

Джаггер выразил желание посетить храм Василия Блаженного, который находится на Красной площади в Москве. Отмечается, что для музыканта организовали экскурсию, во время которой он послушал церковный хор и сфотографировался со служителя храма.

Ранее сообщалось, что Джаггер посетил полуфинал ЧМ-2018 Франция — Бельгия.