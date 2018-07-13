В Башкирии на развитие спорта выделили 87 миллионов рублей

На совещании в правительстве первые лица республики обсудили программы развития спорта. В частности, необходимость вовлечения населения в массовый спорт и создание условий профессионалам для достижения более высоких результатов.

И марафоны у нас любят

Так, по расчетам Правительства РБ, доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой, к 2030 году должна вырасти с нынешних 35% до 80.

— Государственная поддержка будет оказываться в большей степени тем видам, которые дадут нам лучшие результаты с точки зрения количества вовлеченных людей и достижений, — подчеркнул премьер-министр Рустэм Марданов

В 2018 году на развитие 23 базовых видов спорта из республиканского бюджета направят 87 миллиона рублей. Планируется поддержать бадминтон, биатлон, бобслей, бокс, велоспорт, горнолыжный спорт, греблю на байдарках и каноэ, легкую атлетику, лыжное двоеборье, плавание, сноуборд, современное пятиборье, спортивную борьбу, теннис, тяжелую атлетику, фехтование.