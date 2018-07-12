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Паспорт болельщика останется в России после ЧМ-2018
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Паспорт болельщика останется в России после ЧМ-2018 

Пятый канал 9 часов назад
Фото: Пятый канал
В Российском футбольном союзе (РФС) планируют внедрить паспорт болельщика на матчах первенства России. Сейчас пластиковое «удостоверение» с фотографией и личными данными оформляют для прохода на стадион во время международного турнира. По словам члена исполкома РФС Алексея Смертина, система отлично себя зарекомендовала и в будущем поможет в организации безопасности на чемпионате России.
Футбольные чиновники отмечают, что после появления Fan ID болельщики стали реже проявлять агрессию на стадионе. Они стали вести себя более ответственно и уже не велись на провокации соперников. Смертин добавил, что прошлый сезон чемпионата России обошелся без серьезных инцидентов. Отчасти это заслуга футбольной организации, которая вела воспитательную работу, сообщает «Р-Спорт».
Ранее Пятый канал рассказывал, как работает система распознавания лиц, и зачем ее хотят поставить в школах:
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