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Арбитр Хусаинов оценил систему видеоповторов на ЧМ-2018
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Арбитр Хусаинов оценил систему видеоповторов на ЧМ-2018 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил систему видеоповторов на чемпионате мира по футболу 2018 года.
«Видеоповторы — это прекрасно. Но на мой взгляд, они привнесли в футбол, как в игру, другое направление. Это другая игра уже. Другая философия игры», — заявил он.
По словам Хусаинова, человек, который принимает решение за монитором, должен разбираться в правилах игры значительно больше и лучше, чем тот, кто бегает по полю.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об эффективности системы видеопомощи арбитрам (VAR), внедрённой на ЧМ-2018.
«ВашГород.ру» также сообщил, что На Михайловской набережной Новосибирска прекратила работу фан-зона, посвящённая чемпионату мира по футболу 2018 года.
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