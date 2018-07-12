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Александр Крылов снял с игроков «Авангарда» ответственность за отставку Скабелки
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Александр Крылов снял с игроков «Авангарда» ответственность за отставку Скабелки 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов снял с игроков омского клуба ответственность за отставку бывшего главного тренера Андрея Скабелки.
«Хотелось бы снять всю полноту ответственности с тех ребят, которые снимали Андрея Скабелку перед Новым годом. Я в этой ситуации разобрался в первую очередь, и можете мне поверить, что там не так всё однозначно. Делать виновными хоккеистов в походе к президенту клуба не нужно, поэтому мы и не расстались ни с кем по этой причине», — заявил Крылов на пресс-конференции.
Скабелка был отправлен в отставку 29 декабря 2017 года после поражения в матче регулярного сезона с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).
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