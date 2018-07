Врана привез Кубок Стэнли в Прагу. Фото

Игроки «Вашингтона» продолжают путешествие с Кубком Стэнли по миру. Форвард «Кэпиталз» Якуб Врана прилетел в родную Прагу с трофеем.

Помимо прогулки с кубком, 22-летний хоккеист провел двухчасовую автограф-сессию, после чего отправился на вечеринку с одноклубниками — Михалом Кемпны , Андре Бураковски и Якубом Ержабеком. Также Врана посетил могилу своей бабушки, которая скончалась до победного для «Вашингтона» плей-офф.

😘 @JVranaa #ALLCAPS #StanleyCup

— Washington Capitals (@Capitals) 11 июля 2018 г.

When The @StanleyCup shows up in Prague @JVranaa #ALLCAPS #StanleyCup

— Washington Capitals (@Capitals) 11 июля 2018 г.

What a way to start the day for @JVranaa and his grandfather Harda in Prague!

— CapitalsPR (@CapitalsPR) 11 июля 2018 г.