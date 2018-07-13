Глава европейской организации болельщиков надеется, что Fan ID будет применен на ЧЕ-2020

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Паспорт болельщика (Fan ID), введенный в эксплуатацию на чемпионате мира по футболу 2018 года, должен быть использован на чемпионате Европы 2020 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил исполнительный директор организации «Футбольные болельщики Европы» Ронан Эвен.

Паспорт болельщика является обязательным документом для допуска на матчи чемпионата мира 2018 года. На документе указана фамилия, имя и фотография его обладателя.

"Мы очень надеемся, что города и страны, которые примут матчи чемпионата Европы, введут систему паспорта болельщика, чтобы болельщики не были дифференцированы по вопросам виз. Мы надеемся, что урок России в плане эксплуатации Fan ID будет усвоен и организаторами чемпионата мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике", — заявил Эвен.

По его мнению, уровень безопасности на чемпионате мира в России близок к идеальному. «Касательно вопросов безопасности, Россия подошла к тому уровню, который превзойти, скорее всего, невозможно. Второе, что хочется отметить, — это фан-фесты, которые организовывались и ранее, но в России пришли к выводу, что 30 тысяч посетителей — это оптимальное количество. Отдельно хочется отметить Волгоград, где на фан-фесте была фантастическая атмосфера», — отметил он.

"Мы подходим к концу чемпионата мира, это немного грустно, это был яркий, насыщенный, событийный турнир, — продолжил он. — Турнир получился фантастическим по насыщенности мероприятий и по взаимодействию с оргкомитетом турнира, Российским футбольным союзом , городами— организаторами и органами безопасности. Тысячи болельщиков спокойно маршировали по городам, играли в футбол, наслаждались праздником без каких-либо ограничений и чувствовали себя свободно и в безопасности. Они стали важной частью турнира, их интересы были учтены и поставлены в центр внимания организаторами".

ФИФА оценит работу фан-посольств после ЧМ Как заявил Эвен, проект фан-посольств чемпионата мира — 2018 стал самым масштабным в истории.

"По ходу работы фан-посольств более 26 стран были привлечены к проекту, на сегодня это самый масштабный по географии проект, который мы реализовывали на различных турнирах, — сказал он. — Какие-то вещи можно сделать лучше, мы готовы к работе над ошибками, чтобы на будущих мероприятиях были созданы более хорошие условия. Все мероприятия, которые мы проводили, находятся в контексте Международной федерации футбола, мы уверены, что после завершения турнира мы получим от организации обратную связь".

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах. Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча турнира. Встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал — 3 июля. Матч открытия состоится 12 июня в Риме, полуфиналы (7 и 8 июля) и финал (12 июля) состоятся в Лондоне.