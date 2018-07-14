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Количество выданных английским болельщикам Fan ID за время ЧМ-2018 выросло на 12 тысяч
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Количество выданных английским болельщикам Fan ID за время ЧМ-2018 выросло на 12 тысяч 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Количество паспортов болельщиков, выданных английским поклонникам футбола, за время чемпионата мира в России выросло на 12 тысяч. Об этом во время общения с журналистами в городском пресс-центре сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
"Болельщики из многих стран принимали решение приехать на чемпионат мира уже по ходу турнира. К примеру, в Англии изначальное число зарегистрированных паспортов болельщиков составляло 18 тысяч, по ходу чемпионата оно выросло на 12 тысяч. Это означает, что люди избавились от предрассудков, которые у них могли быть, и приехали поддержать свою команду", — сказал Сорокин.
Сборная Англии впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира. Англичане уступили хорватам (1:2 в дополнительное время) и в субботу в Санкт-Петербурге сыграют с бельгийцами в матче за третье место.
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