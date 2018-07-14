Количество выданных английским болельщикам Fan ID за время ЧМ-2018 выросло на 12 тысяч

МОСКВА, 14 июля. / ТАСС /. Количество паспортов болельщиков, выданных английским поклонникам футбола, за время чемпионата мира в России выросло на 12 тысяч. Об этом во время общения с журналистами в городском пресс-центре сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

"Болельщики из многих стран принимали решение приехать на чемпионат мира уже по ходу турнира. К примеру, в Англии изначальное число зарегистрированных паспортов болельщиков составляло 18 тысяч, по ходу чемпионата оно выросло на 12 тысяч. Это означает, что люди избавились от предрассудков, которые у них могли быть, и приехали поддержать свою команду", — сказал Сорокин.

Сборная Англии впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира. Англичане уступили хорватам (1:2 в дополнительное время) и в субботу в Санкт-Петербурге сыграют с бельгийцами в матче за третье место.