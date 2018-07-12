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МИД РФ не исключил, что ряд болельщиков попытается попасть в Европу с помощью Fan ID
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МИД РФ не исключил, что ряд болельщиков попытается попасть в Европу с помощью Fan ID 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская сторона не исключает, что некоторые болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, попытаются нелегально попасть в одну из европейских стран, используя паспорт болельщика (Fan ID). Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нельзя исключать, что кто-то из иностранных гостей, воспользовавшись посещением ЧМ-2018, рассчитывает тем или иным способом, чаще всего нелегальным, пересечь российскую границу и перебраться в одну из европейских стран. Если данное действие будет признано незаконным, то компетентные органы примут необходимые административные меры", — сказала дипломат.
ЧМ-2018 продлится до 15 июля, когда пройдет финальный матч.
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