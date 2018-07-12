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Около 300 тыс. туристов посетили Казань в дни ЧМ-2018
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Около 300 тыс. туристов посетили Казань в дни ЧМ-2018 

ТАСС 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Казань в дни проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2018 году посетили 300 тыс. туристов. Об этом в четверг сообщила журналистам официальный представитель правительства Татарстана Лилия Галимова.
"Коротко хотели бы резюмировать по первым итогам ЧМ в Казани. За время проведения игр ЧМ в Казани, то есть с 14 июня по 6 июля, столицу Татарстана посетили 300 тыс. туристов и экскурсантов. Из которых 297 тыс. посетили Казанский Кремль. То есть мы говорим о том, что почти каждый прибывший в Казань турист видел наш Белый Кремль и весь архитектурный ансамбль музея-заповедника", — сказала она.
По словам Галимовой, президент Татарстана Рустам Минниханов отметил высокую организацию в проведении мирового первенства в Казани. «Именно слаженная работа всех служб позволила провести ЧМ в столице Татарстана на таком хорошем уровне. Окончательные итоги по проведению ЧМ будут подведены 19 июля», — уточнила она.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ: Франция-Австралия (2:1), Иран-Испания (0:1), Польша-Колумбия (0:3) и Южная Корея-Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3). Завершилась серия матчей турнира в Казани 6 июля 1/4 финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.
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