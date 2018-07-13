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Ба: Дешам способен повторить успех 1998 года и стать двукратным чемпионом мира по футболу
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Ба: Дешам способен повторить успех 1998 года и стать двукратным чемпионом мира по футболу 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может повторить успех 1998 года и снова стать чемпионом мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник французской сборной Ибраим Ба.
Дешам являлся капитаном команды Франции на домашнем чемпионате мира 1998 года, на котором французы единственный раз стали победителями. Дешам может стать двукратным чемпионом мира, если сборная Франции под его руководством обыграет хорватов в финале ЧМ-2018. Матч за победу в турнире состоится 15 июля в московских «Лужниках», начало — 18:00 мск.
"Я надеюсь и верю, что сборная Франции выиграет в финале, но этот матч не будет легким. Команда Хорватии обладает большим потенциалом, но мы верим, что сможем получить вторую звезду (одна звезда на эмблеме французов символизирует один титул чемпиона мира — прим. ТАСС). Дидье Дешам уже играл в финале чемпионата мира в 1998 году и выигрывал этот турнир. Теперь он тренер и может повторить этот успех со сборной, надо в это верить", — сказал Ба.
Бывший игрок сборной Франции отметил, что фаворитами чемпионата мира были другие команды, но оставшиеся на турнире сборные имеют хороший подбор футболистов. Помимо французов и хорватов, выступление на ЧМ-2018 продолжают команды Бельгии и Англии, которые проведут матч за третье место 14 июля в Санкт-Петербурге, начало — 17:00 мск.
"Все знают, что фаворитами чемпионата мира были испанцы, немцы, бразильцы, но они вылетели — это футбол. Однако в составе оставшихся сборных многие игроки также выступают в топовых клубах", — заключил Ба.
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