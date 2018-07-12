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Блан надеется, что Дешам сможет предать футболистам сборной Франции опыт, необходимый для победы в финале ЧМ-2018
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Блан надеется, что Дешам сможет предать футболистам сборной Франции опыт, необходимый для победы в финале ЧМ-2018 

RT на русском 10 часов назад
Фото: RT на русском
Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан выразил надежду, что нынешний наставник национальной команды Дидье Дешам сможет предать футболистам опыт необходимый для победы в финале чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«У Дешама много опыта как в роли футболиста, так и на тренерском поприще, но финал — это одна конкретная игра. Дидье участвовал во многих финалах, в том числе на чемпионате мира 1998 года, я надеюсь, что он сможет передать свои знания футболистам, чтобы они выиграли этот матч», — приводит слова Блана ТАСС.
В финале домашнего ЧМ-1998 французы со счётом 3:0 разгромили национальную команду Бразилии и впервые в своей истории стали чемпионами мира.
На ЧМ-2018 сборная Франции в финале встретится с национальной командой Хорватии. Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».
Ранее Блан высказался о роли КилианаМбаппе в сборной Франции на ЧМ-2018.
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