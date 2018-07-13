Любимец Франции и человек из ниоткуда: кто возглавляет финалистов ЧМ-2018

Главные тренеры сборных Франции и Хорватии Дидье Дешам Златко Далич настолько разные по характеру, насколько отличаются их игровые и тренерские карьеры. Дешам может войти в элитный клуб, выиграв чемпионат мира в качестве игрока и тренера, тогда как его хорватский коллега, который, к слову, на два года старше, еще в октябре прошлого года был практически не известен футбольной общественности.

Успешный игрок, талантливый тренер

Дешам, которому в октябре исполнится 50 лет, был капитаном знаменитой сборной Франции образца 1998 года, ставшей чемпионом мира, а его авторитет в команде был выше, чем у Зинедина Зидана . Дешам выступал на позиции центрального полузащитника и был очень надежен — как на поле, так и вне его.

Дидье Дешам родился в городке Байонна — на юго-западе Франции, недалеко от границы с Испанией. В 14 лет он переехал на север по атлантическому побережью — в Нант, в местном клубе и дебютировал в 1985 году, а в 20 оказался в сильнейшей на тот момент команде Франции — «Марселе».

В 1993 году «Марсель» выиграл Лигу чемпионов, а Дешам стал самым молодым капитаном, поднимавшим кубок, — в 24 года. При этом в составе «Марселя» тогда играли куда более опытные Руди Феллер , Эрик ди Меко или Франк Созе, но бо́льшим авторитетом пользовался именно Дешам.

Вскоре он отправился в итальянский «Ювентус», где выиграл главный еврокубок в 1996 году и дважды выступал в финале. Игра Дешама была неброской, он не отличался физическими данными (лишь 169 см роста), но был очень вынослив и неуступчив в борьбе. В нынешней сборной Франции на Дешама-футболиста очень похож темнокожий Н'Голо Канте — такой же невысокий на фоне партнеров, но практически непроходимый в центре поля игрок.

После «Ювентуса», уже в статусе чемпиона мира, Дешам играл в английском «Челси», а завершил карьеру в испанской «Валенсии», с которой вышел в финал Лиги чемпионов. Однако главных успехов Дешам добился в сборной Франции, выиграв чемпионат мира и Евро-2000, причем оба турнира — в статусе капитана.

Завершив карьеру в 32 года, Дешам сразу стал тренером, возглавив «Монако». Годом ранее монегаски выиграли чемпионат Франции, однако затем наступил спад, и под руководством Дешама «Монако» едва не покинул элиту, заняв 15-е место. Но авторитет Дидье был настолько высок, что начинающего тренера не уволили, а уже в следующем сезоне «Монако» занял второе место и выиграл Кубок лиги, вернувшись в еврокубки. Здесь команда также произвела фурор, добравшись до финала Лиги чемпионов, где уступила «Порту» другого малоизвестного на тот момент специалиста — Жозе Моуринью. Поражение со счетом 0:3 было болезненным, но молодой тренер выдержал удар.

В двух следующих сезонах «Монако» Дешама стал третьим, но в сентябре 2005 года он подал в отставку. Вскоре монегаски покинут элиту чемпионата Франции, вернувшись в еврокубки лишь через десять лет.

Возвращение в «Ювентус»

В июле 2006 года Дешам, которому было лишь 37 лет, возглавил «Ювентус», который был отправлен в серию В после коррупционного скандала. Дешам вернул команду в элиту, но после окончания сезона неожиданно покинул туринский клуб. Без работы он оставался более двух лет, лишь в 2009 году получив назначение в «Марсель» — еще один клуб, где ранее выступал. Успеха Дешам добился сразу, приведя южан к чемпионскому титулу спустя 18 лет — последний раз команда становилась первой, еще когда он сам там играл.

К тому времени Дешам уже заработал на приглашение в сборную — осталось только дождаться приглашения. В 2012 году под руководством его партнера по золотой команде 1998 года Лорана Блана «трехцветные» в четвертьфинале проиграли испанцам, и главную команду страны возглавил Дешам. Нынешний чемпионат мира — его третий крупный турнир, и каждый раз команда играет все лучше. На чемпионате мира — 2014 французы дошли до четвертьфинала, где проиграли будущим триумфаторам из Германии — 0:1. Через два года все ждали от сборной Франции победы на домашнем чемпионате Европы, но в финале она не справилась с португальцами.

Дешам работу сохранил, а в России вывел сборную в финал уже чемпионата мира — впервые за 20 лет. Причем нынешняя команда — очень тренерская, к тому же после Евро-2016 она была заметна обновлена. В стране выросло очень сильное поколение футболистов, и Дешам, похоже, сумел выбрать всех нужных ему игроков, оставив за бортом даже забивавшего в финале Лиги чемпионов Карима Бензема

Если сборная Франции станет чемпионом мира, Дешам войдет в элитный клуб — ранее чемпионаты мира в качестве игрока и тренера выигрывали только бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр . И лишь Беккенбауэр поднимал чемпионский кубок в качестве капитана своей сборной.

От Албании до Эмиратов

Пока Дешам выигрывал всевозможные трофеи, в скромных югославских клубах, также на позиции опорного полузащитника, выступал Златко Далич. Он родился в Боснии и Герцеговине — в городе Ливно 26 октября 1966 года, однако с детства жил в Сплите, где и начал выступать за местный «Хайдук». Закрепиться в родном клубе Даличу не удалось, хотя в середине 90-х он вернется в «Хайдук», трижды выиграв серебро чемпионата Хорватии. Бо́льшую же часть карьеры он провел за клуб «Вартекс» из Вараждина, а в национальную команду не вызывался.

В 2000 году он завершил карьеру в «Вартексе», войдя в тренерский штаб, где получил отличную школу — через несколько лет команду возглавил Мирослав Блажевич, который в 1998 году привел сборную Хорватии к третьему месту на чемпионате мира. В 2005 году Далич сменил Блажевича на посту главного тренера «Вартекса», заняв третье место в чемпионате Хорватии, а также вывел команду в финал национального кубка. Здесь «Вартекс» провел яркую серию из двух матчей с «Риекой», проиграв дома — 0:4, но едва не отыгравшись на своем поле — 5:1.

Вскоре Далич сам возглавил «Риеку» — один из топ-клубов Хорватии наряду с «Хайдуком» и загребским «Динамо», затем отправился в Албанию, где выиграл суперкубок с «Динамо» из Тираны. В Албании началась заграничная часть карьеры Далича — он ненадолго вернулся на родину в клуб «Славен» из Белупо, а затем отправился на Ближний Восток.

"Работая в Хорватии, я не хотел оставаться средним тренером, но ждать какие-то подачки тоже не собирался. К сожалению, в Европе хорватских тренеров не так уважают, хотя они способны показывать очень хорошие результаты. В Европе больше ориентируются на бренд, большие деньги, а руководители клуба в Саудовской Аравии хотели найти молодых людей, которые жаждали добиться высоких результатов, я решился начать свой путь с нижней ступени", — говорил Далич после исторической победы над сборной Англии в полуфинале.

Самый успешный тренер Хорватии

"Эль-Фейсали" и «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии, а также «Эль-Аин» из ОАЭ — эти клубы значились в последние годы в послужном списке Далича. На его счету — серебро чемпионата Саудовской Аравии и выход в финал азиатской Лиги чемпионов с «Эль-Аином» из Абу-Даби в 2016 году. Казалось, такие успехи не позволяют рассчитывать на что-то большее, однако его работу прежде всего в Эмиратах заметили на родине. Глава национальной федерации Давор Шукер , лучший бомбардир чемпионата мира — 1998, в октябре 2017 года совершил нестандартный шаг, заменив главного тренера сборной накануне ключевого отборочного матча чемпионата мира с командой Украины в Киеве, где решалась судьба второго места в группе.

Хорваты под руководством Далича выиграли — 2:0 (дублем отметился Андрей Крамарич ), а затем в стыковых матчах прошли греков, разгромив неуступчивого соперника в домашней встрече — 4:1.

Следует отметить, что столь отчаянный шаг Шукер предпринял не впервые. Далич заменил Анте Чачича , который двумя годами ранее был назначен таким же образом, в самый разгар отборочного цикла, вместо Нико Ковача . Чачичу удалось вывести команду на Евро-2016, однако там хорваты уже в 1/8 финала проиграли португальцам. С Даличем же Шукер угадал не только с сиюминутным результатом, но и в стратегическом плане.

При этом Далич пригласил в свой тренерский штаб хорватских легенд разных поколений. Первым его помощником является Дражен Ладич, вратарь сборной на чемпионате мира — 1988, который ранее работал в молодежной команде Хорватии и помогал Даличу в «Эль-Аине». А за связь поколений отвечает Ивица Олич, лишь недавно завершивший карьеру и выступавший вместе с лидерами сборной на нескольких крупных турнирах. Тогда как за вратарей отвечает Марьян Мрмич, по иронии судьбы долгое время бывший конкурентом Ладича в национальной команде.

Златко Далича называли едва ли не самым слабым звеном в сборной Хорватии, однако он стал самым успешным тренером страны, превзойдя даже своего учителя Блажевича, который на чемпионате мира остался лишь третьим. При этом в самом начале турнира он принял жесткое решение отправить домой нападающего Николу Калинича , который отказался выйти на замену в стартовой игре с нигерийцами, сославшись на боли в спине.

Евгений Трушин