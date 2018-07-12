Почта России наградит самых спортивных сотрудников

18 июля на стадионе «Буревестник» в Москве пройдет Всероссийский этап корпоративной спартакиады Почты России . В нем примут участие более 260 сотрудников предприятия — победители макрорегиональных этапов состязания. Организаторами выступают Почта России и Профсоюз работников связи России.

Почтовики будут соревноваться в командных видах спорта: мини-футболе, волейболе и беге-эстафете, и в индивидуальных дисциплинах: настольном теннисе, беге на 100 и 1000 метров, гиревом спорте и мультиспорте (комплекс упражнений ГТО). В таких дисциплинах как настольный теннис, бег на 100 метров, бег на 1000 метров и мультиспорт был предусмотрен как мужской, так и женский зачет. Победители получат возможность бесплатного отдыха в пансионате «Почтовик» (Геленджик), а также будут награждены медалями, дипломами и подарками. Лучшая команда макрорегиона в общекомандном первенстве будет награждена переходящим кубком.

«Мы рады, что в коллективе Почты России трудится много людей, объединенных стремлением к здоровому образу жизни и спортивным достижениям. Регулярные занятия любимыми видами спорта и участие в Почтовой Спартакиаде объединяют коллектив. Воля к победе мотивирует и на соревнованиях, и на рабочем месте, где мы так же стремимся к лучшим результатам», — отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов

Планируется, что Почтовая Спартакиада будет проводиться ежегодно. Целью соревнований является привлечение внимания к здоровому образу жизни, формирование командного духа и поддержание корпоративной культуры.

Информационная справка

Почта России — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов — около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд — от госорганов) и обрабатывает порядка 365 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).