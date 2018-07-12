В Норвегии осквернили памятник советским воинам

Вандалы повредили таблички, установленные на месте захоронения в районе Теммернеса, неподалеку от города Хамарей в губернии Нурланн. Разгром обнаружили сотрудники местного Военного музея, ухаживающие за мемориалом.

"Все фотографии и информация о военном кладбище были сорваны и уничтожены вандалами. Остались только доски, на которых они раньше крепились. Кто способен сделать такое? — отмечается на странице музея в социальной сети «Фейсбук». — Уничтожать информацию, собранную нами об этой войне, — это не просто вандализм, это надругательство над всеми советскими пленными, которые были замучены, убиты и похоронены на кладбище церковного прихода Теммернес".

Как отметили в генконсульстве РФ в Киркенесе, «впервые в практике российско-норвежских отношений на Севере имеет место факт осквернения советского военного захоронения». Власти и жители Северной Норвегии прежде всегда уважительно относились к местам гибели советских солдат в годы Второй мировой войны, изучали и охраняли их. В дипмиссии выразили надежду, что правоохранительные органы проведут все необходимые следственные действия, чтобы найти и наказать виновных, а также не допустить повторения подобного в будущем.

Пользователи социальных сетей, увидев сделанные представителями Военного музея фотографии, выразили свое возмущение произошедшим. Им стыдно за такое поведение своих соотечественников.