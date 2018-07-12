Олимпийский призер по баскетболу Корстин поделилась мнением о ЧМ-2018

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Илона Корстин рассказала о впечатлениях от проходящего в России чемпионата мира по футболу, передает Sport24.

"Приятно, что чемпионат мира организован на очень высоком уровне. При проходе на стадионы не было длинных очередей, а внутри арен имелось все, что нужно для зрителя", — сказала Корстин.

Она также добавила, что изначально болела за Россию, а теперь будет переживать за сборную Франции.

"Вчера поздравила французских друзей с выходом в финал. Желаю победы в заключительном матче в «Лужниках» сборной Франции. Впрочем, чемпионат мира в любом случае удался", — заключила баскетболистка.

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