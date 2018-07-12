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Олимпийский призер по баскетболу Корстин поделилась мнением о ЧМ-2018
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Олимпийский призер по баскетболу Корстин поделилась мнением о ЧМ-2018 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Илона Корстин рассказала о впечатлениях от проходящего в России чемпионата мира по футболу, передает Sport24.
"Приятно, что чемпионат мира организован на очень высоком уровне. При проходе на стадионы не было длинных очередей, а внутри арен имелось все, что нужно для зрителя", — сказала Корстин.
Она также добавила, что изначально болела за Россию, а теперь будет переживать за сборную Франции.
"Вчера поздравила французских друзей с выходом в финал. Желаю победы в заключительном матче в «Лужниках» сборной Франции. Впрочем, чемпионат мира в любом случае удался", — заключила баскетболистка.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее экс-тренер сборной Голландии утешил российских болельщиков.
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