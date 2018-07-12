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Дети из Бабушкинского приняли участие в квесте на свежем воздухе
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Дети из Бабушкинского приняли участие в квесте на свежем воздухе 

Управа района Бабушкинский 11 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Руководители творческих мастерских Культурного центра на Коминтерна 6 июля провели тематические квесты на временной площадке в ПКиО «Бабушкинский». Об этом сообщает сайт культурного центра.
«Ребята вспомнили все навыки, полученные на предыдущих мастер-классах и сыграли в захватывающий квест. Они выбрали и нарисовали своих тотемных животных, разгадали загадки и ребусы, прошли лабиринты и все препятствия. В финале их ожидала зашифрованная карта к долгожданным призам», — говорится на сайте.
Узнать о предстоящих мероприятиях центра можно по телефону 8 (495) 471-45-66. (вт)
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