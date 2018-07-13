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Юрий Семин: Хорваты закономерно победили Англию
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Юрий Семин: Хорваты закономерно победили Англию 

Советский спорт 3 часа назад
«Хорваты показывают хороший футбол, у них для этого есть футболисты соответствующего уровня. Состав сборной Хорватии — игроки топ-клубов, причем эти игроки играют в своих командах важнейшие роли. Хорваты более опытные, нежели англичане. Да и в плане тактики они оказались сильнее, чем сборная Англии, победили закономерно. Дай Бог, что бы Ведран Чорлука, футболист „Локомотива“, сыграл в финале. У него уже есть игровое время на чемпионате мира, для него это очень важно. Чемпионат мира — пик карьеры для любого футболиста, великое событие. Чорлуке пожелаем, чтобы он хорошо сыграл, и дай Бог, выиграл», — приводит слова Семина телеканал «Звезда».
В финале чемпионата мира по футболу сборная Хорватии встретится с Францией, матч состоится 15 июля, начало в 18:00 (мск).
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