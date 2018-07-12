Болельщик лег под грузовик, проиграв спор о сборной России

Российский болельщик лег под мчащийся грузовик из-за спора. Молодой человек проспорил, что при выходе сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, он выбежит на трассу и ляжет под грузовик. Рискованный поступок фаната попал на видео.

Ролик начинается со слов «Тот момент, когда проспорил, что сборная России по футболу выйдет в одну четвертую». После этого парень выбежал на трассу перед идущей на полном ходу фурой. Молодой человек расположился между колес грузовика. Сразу за ним следовала вторая машина, от которой юный фанат успел увернуться.

В результате никто не пострадал. Редакция «ФедералПресс» призывает не повторять столь необдуманный поступок молодого человека.