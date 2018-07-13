Интерес к «футбольному» порно вырос вдвое

Посетители порносайтов стали искать видео на футбольную тематику в два раза чаще. Об этом сообщили аналитики PornHub в блоге компании.

С начала чемпионата мира по футболу частота запросов «футбол» и «соккер» увеличилась в целом на 113 процентов. Пик популярности подобных эротических видео пришелся на первые дни мундиаля — 18-20 июня. Тогда количество запросов превышало привычные показатели в 2,7 раза.

Днем наименьшего интереса к «футбольному» порно стало 30 июня. Но и тогда пользователи в 1,8 раза чаще запрашивали эту категорию в сравнении с началом месяца.

Также аналитики определили, в каких странах любовь к футболу сильнее интереса к порно, подсчитав падения трафика PornHub во время матчей национальных сборных. Оказалось, что самые преданные спортивные болельщики обитают в Сенегале, Иране, Исландии, Хорватии и Марокко. Трафик из этих стран упал на 40-47 процентов.

Россия оказалась на предпоследнем, 31 месте. Интерес к порно у соотечественников во время игр сборной уменьшился лишь на шесть процентов. Замыкает рейтинг Австралия.

Ранее сайт PornHub поставил категорию российских роликов на первое место в выдаче на портале. Это было сделано в честь победы российской сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.