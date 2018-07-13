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Олимпийский чемпион назвал фаворита финала ЧМ-2018
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Олимпийский чемпион назвал фаворита финала ЧМ-2018 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Легендарный в прошлом нападающий сборной Нигерии Эммануэля Амунике поделился мнением о фаворите финала чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».
В финале мундиаля встретятся команды Франции и Хорватии.
"В каждой команды очень сильная средняя линия, есть и индивидуально сильные футболисты в атаке. Но у Хорватии нет такого опорного хавбека, как Н'Голо Канте, способного закрыть центр поля и не дать развернуться сопернику. За счет него французы отлично обороняются и почти не пропускают", — заявил специалист.
Матч Франция — Хорватия состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».
Ранее лидер сборной Франции предрек команду от ошибки двухлетней давности.
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