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«Тюмень» заявит серба Алексича в качестве главного тренера
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«Тюмень» заявит серба Алексича в качестве главного тренера 

Советский спорт 2 часа назад
При этом возглавлять команду по-прежнему будет старший тренер Евгений Маслов, пока не имеющий лицензии категории Pro.
Алексича рассматривают в тюменской команде в роли консультанта. Ему хорошо знаком российский футбол. С 2009 года он работал в системе координации молодежного сектора «Амкара». Чуть позже возглавил женский клуб из Перми «Звезда-2005». С ним Алексич добился солидных успехов на российской арене — дважды команда выигрывала чемпионат и Кубок России. Серб трудился в роли спортивного директора «Амкара», а также работал в чемпионате Китая.
В 2016 году Алексич вернулся в Пермь, стал старшим тренером «Амкара» и работал до расформирования клуба.
— Так как у меня есть необходимая лицензия, я призван помогать Евгению Маслову, — рассказал Алексич официальному сайту клуба. — Буду вникать во все процессы и сотрудничать с тренерским штабом. Готов выполнять любую нужную работу. Наша общая цель — трудиться на благо «Тюмени». Надеюсь, что у клуба все будет хорошо.
17 июля в матче 1-го тура ФНЛ «Тюмень» на своем поле сыграет с «Балтикой».
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