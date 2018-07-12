Чагин: будем рады видеть Путина на финише «Шёлкового пути» 

Руководитель проекта международного ралли-рейда «Шёлковый путь» и спортивной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал предстоящую гонку «Шёлковый путь», которая пройдёт в России в июле
«Этот год очень насыщен спортивными событиями — сразу после Чемпионата мира начинается наш проект «Шёлковый путь». Нам, как организаторам проекта, очень важно следовать уровню, которые задали организаторы чемпионата мира. Мы хотим провести «Шёлковый путь» на таком же уровне, потому что в Россию съедутся лучшие команды и ведущие спортсмены планеты, гонка будет освещаться многими телеканалами. Наша большая красивая страна предрасположена для проведения таких ралли-рейдов. Уверен, что пейзажи доставят участникам самые положительные эмоции и настроят их на красивую борьбу. Спортсменам будет нужна поддержка зрителей, ведь они проведут семь дней за рулём в жару, их будет сопровождать риск, экстрим. Желаю, чтобы все стартовавшие 20 июля в Астрахани доехали до финиша 27 июля на Красной площади. Президента я приглашал в этом году на одной из наших встреч, он с удовольствием принял наше приглашение, сказал, что постарается найти место в плотном графике. Мы будем рады видеть Владимира Владимировича на финише гонки. Президент с большим уважением и вниманием относится к автомобильному спорту, ралли-рейдам», — сказал Чагин корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.