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Федерер подвел итоги четвертьфинала Уимблдона
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Федерер подвел итоги четвертьфинала Уимблдона 

Газета.Ru 12 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о четвертьфинальной встрече Уимблдона с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, сообщает "Советский спорт".
"Это был плохой день с моей стороны, кроме первого сета. После него я уже больше не ощущал себя на 100%. Это не зависело от моего соперника", — цитирует Федерера сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Швейцарец отметил, что после встречи он чувствует себя очень усталым. Теннисист сказал, что ему потребуется время на отдых.
"Моя цель — вернуться сюда в следующем году. Я бы не стал называть это незавершенным делом. Все в порядке, просто сейчас я расстроен", — добавил Федерер.
Ранее сообщалось, что встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 13:11 в пользу Андерсона.
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