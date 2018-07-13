Черчесов поблагодарил за помощь тренера сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что наставник украинской команды Андрей Шевченко поделился с ним советами в тактике против саудовских футболистов. Об этом Черчесов рассказал в интервью изданию

"Спорт-Экспресс"

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", — сказал тренер.

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Чемпионат мира 2018 открылся матчем Россия — Саудовская Аравия, который завершился счетом 5:0 в пользу дружины Черчесова. Российской сборной впервые в истории удалось пробиться в четвертьфинал турнира, где она потерпела поражение от Хорватии в серии пенальти.

Сборная Украины не участвовала в финальной стадии первенства планеты, не сумев пройти квалификацию.

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 российских городах и завершится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники» финальным матчем Франция-Хорватия.