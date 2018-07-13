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Фесикова, Пригода, Андреева победили во 2-й день финала Кубка России по плаванию
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Фесикова, Пригода, Андреева победили во 2-й день финала Кубка России по плаванию 

Чемпионат.com 1 час назад
В Обнинске продолжается финал Кубка России по плаванию. Накануне было разыграно 12 комплектов наград. В частности, победы одержали призёр Олимпийских игр 2012 года Анастасия Фесикова и призёр чемпионата мира 2017 года Кирилл Пригода. Плавание. Кубок России. Финал. Обнинск Мужчины. Вольный стиль. 200 м 1. Михаил Вековищев — 1.48,06. 2. Николай Снегирёв — 1.48,51. 3. Пётр Жихарев — 1.49,31.
800 м 1. Максим Колясов — 8.05,68. 2. Эрнест Максумов — 8.05,79. 3. Александр Прокофьев — 8.10,52.
Спина. 50 м 1. Марк Николаев — 24,97. 2. Сергей Фесиков — 25,10. 3. Георг Гутманн — 25,45.
Брасс. 200 м 1. Кирилл Пригода — 2.09,93. 2. Рустам Гадиров — 2.10,98. 3. Данил Семьянинов — 2.12,50.
Баттерфляй. 100 м 1. Александр Садовников — 52,36. 2. Даниил Антипов — 52,81. 3. Даниил Пахомов — 52,88.
Комплекс. 400 м 1. Эдуард Валиахметов — 4.19,31. 2. Илья Нуйкин — 4.23,06. 3. Николай Соколов — 4.24,07. Женщины. Вольный стиль. 200 м 1. Валерия Саламатина — 1.58,69. 2. Анастасия Гуженкова — 1.59,08. 3. Дарья Устинова — 1.59,70.
1500 м 1. Екатерина Зотова — 16.57,74. 2. Маргарита Варульникова — 17.01,55. 3. Анастасия Бондаревская — 17.36,76.
Спина. 50 м 1. Анастасия Фесикова — 27,92. 2. Мария Каменева — 28,04. 3. Ксения Василёнок — 28,76.
Брасс. 200 м 1. Дарья Чикунова — 2.27,38. 2. Мария Темникова — 2.29,40. 3. Наталья Иванеева — 2.30,17.
Баттерфляй. 100 м 1. Виктория Андреева — 59,66. 2. Ирина Кривоногова — 1.00,68. 3. Анастасия Лязева — 1.01,45.
Комплекс. 400 м 1. Ирина Кривоногова — 4.47,61. 2. Диана Шелудченко — 4.50,56. 3. Марина Намазова — 4.51,66.
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