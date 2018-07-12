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Полиция Самары проверяет информацию об исчезновении британского болельщика
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Полиция Самары проверяет информацию об исчезновении британского болельщика 

BFM.RU 14 часов назад
Полиция Самары проверяет информацию о пропаже британского футбольного болельщика, однако заявлений об исчезновении иностранцев не поступало, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МВД по Самарской области.
Ранее в соцсетях родственники и друзья британского футбольного фаната Дугласа Моретона сообщили о том, что он пропал во время чемпионата мира по футболу в РФ.
В последний раз Моретона видели в Самаре, он уже должен быть в Москве, но он не связывался с семьей или друзьями, и сейчас они очень обеспокоены, сообщил его друг. По его словам, банковская карта британца засветилась в Москве.
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