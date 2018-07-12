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Динияр Билялетдинов: И Франция, и Хорватия достойны победы на ЧМ-2018
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Динияр Билялетдинов: И Франция, и Хорватия достойны победы на ЧМ-2018 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: Советский спорт
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"После первого забитого гола хорваты получили психологическое преимущество, а англичане, можно сказать, «поплыли». Они могли пропустить еще до конца основного времени матча. Второй тайм показал, что хорваты, несмотря на то что перед этой встречей дважды играли в дополнительное время, физически готовы очень серьезно. Я предполагал, что для англичан игра получится сложной. Антропометрически команды похожи, в них собраны физически очень сильные игроки, но хорваты оказались хорошо готовы к турниру", — цитирует Билялетдинова ТАСС.
Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состится 15 июля в Москве, начало в 21:00 (мск).
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