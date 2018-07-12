Динияр Билялетдинов: И Франция, и Хорватия достойны победы на ЧМ-2018

Хорваты обломали политический кайф. Но подарили спортивный! Колонка Цыбанева ТАСС. "После первого забитого гола хорваты получили психологическое преимущество, а англичане, можно сказать, «поплыли». Они могли пропустить еще до конца основного времени матча. Второй тайм показал, что хорваты, несмотря на то что перед этой встречей дважды играли в дополнительное время, физически готовы очень серьезно. Я предполагал, что для англичан игра получится сложной. Антропометрически команды похожи, в них собраны физически очень сильные игроки, но хорваты оказались хорошо готовы к турниру", — цитирует Билялетдинова Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состится 15 июля в Москве, начало в 21:00 (мск). Кто станет чемпионом мира?