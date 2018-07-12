Главный тренер сборной Хорватии поделился ожиданиями от матча с Францией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими ожиданиями от предстоящего финального матча ЧМ — 2018 против команды Франции.

На пресс-конференции один из журналистов задал ему вопрос, сможет ли французский полузащитник Н'Голо Канте противостоять полузащитнику хорватов Луке Модричу.

«В турнире он показал, что является одним из лучших полузащитников, которые играют в центре поля, держит очень большую территорию, большое пространство. Я уверен, что Канте станет препятствием на пути наших нападающих, но я не думаю, что он сможет нейтрализовать Луку Модрича. У нас есть другие сильные игроки в средней части поля», — уверен Далич.

Он добавил, что если Модрич получит «Золотой мяч» в случае победы хорватов на мундиале, то это будет заслуженно.

Сборная Хорватии сыграет с Францией в финале чемпионата мира–2018. Матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.