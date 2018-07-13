Саутгейт: сборной Англии будет тяжело психологически в матче за третье место ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. / ТАСС /. Сборной Англии будет тяжело психологически в матче за третье место чемпионата мира по футболу против команды Бельгии, но она будет играть исключительно на победу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт

Матч за третье место между сборными Англии и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.

"Нам будет тяжело психологически в матче за третье место, ведь мы были в 20 минутах от финала. Но у нас потрясающие игроки, и я получаю огромное удовольствие от работы с ними. У всех ребят есть желание закончить турнир на мажорной ноте, победой", — сказал Саутгейт.

"Настрой у всех ребят боевой, каждый хочет играть в предстоящем матче. Не обязательно будет основной состав — изменения возможны. Прежде всего будем смотреть на физическое состояние игроков. Но у нас есть шанс выиграть медаль, это достижение ранее покорялось английской команде только однажды", — добавил тренер.

Сборная Англии только однажды завоевывала медали чемпионата мира — в 1966 году она стала победителем домашнего турнира. В 1990 году команда заняла четвертое место.