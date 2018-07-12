Ещё
В ЛДПР не поддержали идею FIFA перестать показывать красивых футбольных болельщиц
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ЛДПР не поддержали идею FIFA перестать показывать красивых футбольных болельщиц 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: tele.ru
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) не поддержал идею FIFA перестать показывать красивых футбольных болельщиц. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.
«С каких это пор красивые болельщицы кому-то мешают? Может быть, в Европе просто нехватка красивых девушек, им просто завидно видеть красоток на трибунах наших стадионов — страны с самыми красивыми девушками в мире. Сексизм — это предвзятое отношение к представителям другого пола.
Руководствуясь этой логикой, можно дойти до того, что запретить продюсерам голливудских фильмов снимать красивых актрис, мотивируя это тем, что они оскорбляют чей-то вкус. Вся эта борьба с мнимой дискриминацией дошла до абсурда — им вечно хочется что-то запретить, вместо того, чтобы просто радоваться — в данном случае радоваться футболу и красивым людям на трибунах. Навязываемая толерантность западного общества на деле является обратной стороной банального тоталитаризма», — приводятся в материале слова Д. Свищева.
Ранее Международная федерация футбола призвала телеканалы меньше показывать привлекательных болельщиц во время трансляции матчей ЧМ-2018. Таким образом в FIFA намерены бороться с сексизмом.
Агентство «Москва»: последние новости
Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной математической олимпиаде Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора Подмосковья Пакет законопроектов об уничтожении контрафактных товаров легкой промышленности поддержан в ГД
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ106
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ19
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение