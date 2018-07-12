В ЛДПР не поддержали идею FIFA перестать показывать красивых футбольных болельщиц

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев ЛДПР ) не поддержал идею FIFA перестать показывать красивых футбольных болельщиц. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

«С каких это пор красивые болельщицы кому-то мешают? Может быть, в Европе просто нехватка красивых девушек, им просто завидно видеть красоток на трибунах наших стадионов — страны с самыми красивыми девушками в мире. Сексизм — это предвзятое отношение к представителям другого пола.

Руководствуясь этой логикой, можно дойти до того, что запретить продюсерам голливудских фильмов снимать красивых актрис, мотивируя это тем, что они оскорбляют чей-то вкус. Вся эта борьба с мнимой дискриминацией дошла до абсурда — им вечно хочется что-то запретить, вместо того, чтобы просто радоваться — в данном случае радоваться футболу и красивым людям на трибунах. Навязываемая толерантность западного общества на деле является обратной стороной банального тоталитаризма», — приводятся в материале слова Д. Свищева.

Ранее Международная федерация футбола призвала телеканалы меньше показывать привлекательных болельщиц во время трансляции матчей ЧМ-2018. Таким образом в FIFA намерены бороться с сексизмом.