Видео: «Дэдпул» поздравил ставшего блогером-миллионником Артема Дзюбу

Ироничный герой комиксов Marvel появился на видеозаписи Артема Дзюбы, когда тот гулял по ночному городу. Накануне футболист обзавелся миллионным подписчиком на своем Instagram-канале и хотел записать обращение к этим людям.

— Хотел бы вас поблагодарить. Безумно приятно и неожиданно, что вас так много. Уже миллион! — начал Дзюба свою трансляцию.

Внезапно раздалась громкая музыка и в кадре появился мужчина в костюме Дэдпула.

— Привет, бро! Поздравляю с миллионом! И не смейте отписываться! — сказал он в камеру.

Дзюба отметил в комментариях к записи, что произошедшее «для Питера — ничего необычного». И добавил: «Продолжение следует?»

Ранее Пятый канал рассказывал, как Петербург восторженно встретил российского форварда Артема Дзюбу.