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Видео: «Дэдпул» поздравил ставшего блогером-миллионником Артема Дзюбу
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Видео: «Дэдпул» поздравил ставшего блогером-миллионником Артема Дзюбу 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Ироничный герой комиксов Marvel появился на видеозаписи Артема Дзюбы, когда тот гулял по ночному городу. Накануне футболист обзавелся миллионным подписчиком на своем Instagram-канале и хотел записать обращение к этим людям.
— Хотел бы вас поблагодарить. Безумно приятно и неожиданно, что вас так много. Уже миллион! — начал Дзюба свою трансляцию.
Внезапно раздалась громкая музыка и в кадре появился мужчина в костюме Дэдпула.
— Привет, бро! Поздравляю с миллионом! И не смейте отписываться! — сказал он в камеру.
Дзюба отметил в комментариях к записи, что произошедшее «для Питера — ничего необычного». И добавил: «Продолжение следует?»
Ранее Пятый канал рассказывал, как Петербург восторженно встретил российского форварда Артема Дзюбу.
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