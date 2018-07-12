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Более 10 тыс. человек в Самарской области хотели стать волонтерами ЧМ-2018
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Более 10 тыс. человек в Самарской области хотели стать волонтерами ЧМ-2018 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов рассказал, что рекордное количество человек хотело принять участие в волонтерской программе ЧМ-2018 в регионе — было подано более10 тыс. заявок.
В рамках финального отбора добровольцев, по словам чиновника, предпочтение отдавалось коммуникабельным людям со знанием английского языка.
Врио вице-губернатора Самарской области подчеркнул, что часто именно от добровольцев зависит первое впечатление гостей мундиаля.
"Волонтер — это фактически первый человек, который встречал наших гостей, и именно по этому контакту часто складывалось впечатление о нашем городе", — добавил он.
Фетисов подчеркнул, что волонтеры отлично справились со своими обязанностями, даже несмотря экстремальные условия работы.
"Температура в городе доходила до 35-37 градусов. А они в своей форменной одежде должны были сохранять и сохраняли дружелюбие и приветливость. И я хочу сказать, что отработали очень здорово, я им очень признателен. И еще часть из них продолжает свой героический путь", — сказал Фетисов.
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