Более 10 тыс. человек в Самарской области хотели стать волонтерами ЧМ-2018

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости . Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов рассказал, что рекордное количество человек хотело принять участие в волонтерской программе ЧМ-2018 в регионе — было подано более10 тыс. заявок.

В рамках финального отбора добровольцев, по словам чиновника, предпочтение отдавалось коммуникабельным людям со знанием английского языка.

Врио вице-губернатора Самарской области подчеркнул, что часто именно от добровольцев зависит первое впечатление гостей мундиаля.

"Волонтер — это фактически первый человек, который встречал наших гостей, и именно по этому контакту часто складывалось впечатление о нашем городе", — добавил он.

Фетисов подчеркнул, что волонтеры отлично справились со своими обязанностями, даже несмотря экстремальные условия работы.

"Температура в городе доходила до 35-37 градусов. А они в своей форменной одежде должны были сохранять и сохраняли дружелюбие и приветливость. И я хочу сказать, что отработали очень здорово, я им очень признателен. И еще часть из них продолжает свой героический путь", — сказал Фетисов.