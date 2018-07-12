Сотрудники Fiat проведут забастовку в связи с переходом Роналду в «Ювентус»

Инвестиционный холдинг Exor, принадлежащий семье Аньелли, владеет примерно 30 процентами компании Fiat Chrysler и около 64% итальянского футбольного клуба «Ювентус». Недавно стало известно, что знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду переходит из испанского клуба «Реал Мадрид» в «Ювентус» — сумма сделки составит 105 миллионов евро. При этом, как сообщает портал Football Italia, ожидается, что часть средств выплатит Exor.

Это возмутило сотрудников завода Fiat в итальянской коммуне Мельфи. Крупная профсоюзная организация Италии Unione Sindacale di Base (USB) объявила о забастовке, которая пройдет с 15 по 17 июля.

«Неприемлемо, что сотрудники Fiat и CNHI (другая компания, контролируемая Exor — прим. ред.) продолжают идти на крупные экономические жертвы, в то время как компания тратит сотни миллионов евро на покупку одного игрока, — говорится, согласно Football Italia, в заявлении профсоюза. — Нам говорят, что времена трудные и что нам нужно обращаться к средствам социальной поддержки в ожидании запуска новых моделей, которые все не появляются. И в то время как работникам и их семьям приходится все туже и туже затягивать пояса, компания решает инвестировать огромное количество денег в одного человека. Разве это справедливо? Это нормально, что один человек получает миллионы, когда тысячи семей не могут даже продержаться до середины месяца?». Профсоюз считает, что «компании следует инвестировать в новые модели автомобилей, которые бы гарантировали будущее тысячам людей, а не обогащать только одного».

На сайте FCA указывается, что после завершения в 2014 году инвестиционной программы в более чем миллиард евро завод в Мельфи является одним из наиболее современных автомобильных заводов в мире. Сейчас, как сообщается, завод производит модели Fiat 500X и Jeep Renegade. На предприятии работают около 8 000 человек.