Главный тренер сборной Хорватии рассказал о ключе к достижению успеха

Наставник признался, что именно это позволило ему добиться успеха.

"Я всегда выбирал более сложный путь в своей жизни, боролся за все. Я не хотел оставаться в Хорватии и быть среднестатистическим тренером, а уезжал за границу, когда имелась такая возможность.

Работа в Саудовской Аравии принесла мне огромный опыт, там я сделал себе имя. Когда мне позвонили из сборной Хорватии, у меня не было никаких сомнений в том, чтобы соглашаться на эту работу. Я говорил: дайте мне «Барселону» или "Реал" , и я выиграю титулы", — приводит слова специалиста Associated Press

Под руководством Далича сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира — 2018. Матч с французами состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники».

Ранее Далич ответил предсказывающим победу Англии экспертам.