Модрич готов отдать все свои трофеи ради победы на чемпионате мира

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич заявил, что хорваты покажут лучшую игру в финальном матче чемпионата мира против французов. Также он признался, что готов обменять все свои трофеи в карьере ради победы на турнире в России. "Мы покажем свою лучшую игру, чтобы забрать этот трофей — такая возможность уникальна. Я бы променял все трофеи в своей карьере на кубок чемпионата мира", — цитирует Модрича Чемпионат.com Хорватский полузащитник также отметил, что никто не ожидал увидеть сборную его страны в финале мирового первенства-2018. Решающая встреча на турнире состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».