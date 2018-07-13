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Модрич готов отдать все свои трофеи ради победы на чемпионате мира
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Модрич готов отдать все свои трофеи ради победы на чемпионате мира 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич заявил, что хорваты покажут лучшую игру в финальном матче чемпионата мира против французов. Также он признался, что готов обменять все свои трофеи в карьере ради победы на турнире в России.
"Мы покажем свою лучшую игру, чтобы забрать этот трофей — такая возможность уникальна. Я бы променял все трофеи в своей карьере на кубок чемпионата мира", — цитирует Модрича Чемпионат.com.
Хорватский полузащитник также отметил, что никто не ожидал увидеть сборную его страны в финале мирового первенства-2018.
Решающая встреча на турнире состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».
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