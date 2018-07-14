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Модрич рассказал, кому посвятит победу в случае успеха в финале ЧМ-2018
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Модрич рассказал, кому посвятит победу в случае успеха в финале ЧМ-2018 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в преддверии финального матча ЧМ-2018 с командой Франции рассказал, кому бы посвятил победу в случае успеха.
«Посвящу ли я победу другу Ивану Турине в случае успеха в финале? Я многое прошёл в Загребе вместе с Иваном. Посвящу победу не только ему, но и всем жителям нашей страны, всем, кто когда-либо надевал футболку Хорватии. У нас есть шанс добиться чего-то особенного», — передаёт слова Модрича корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Иван Турина умер 2 мая 2013 года из-за нарушения сердечного ритма в возрасте 32 лет. На тот момент он являлся голкипером шведского клуба АИК. С 2002 по 2007 год Турина и Модрич выступали за загребское «Динамо».
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