Модрич заявил, что согласен обменять все завоёванные в карьере трофеи на Кубок мира

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором его команда сыграет с Францией.

«Никто не ожидал, что хорваты выйдут в финал ЧМ-2018, но мы не планируем останавливаться на достигнутом. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы одержать победу в решающем матче мундиаля и использовать эту уникальную возможность. Я бы охотно обменял все трофеи, которые завоевал в своей карьере, на Кубок мира. Мы готовы дать бой Франции», — цитирует полузащитника официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Модрич, на клубном уровне выступающий за испанский «Реал» , четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Франции состоится в воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники».