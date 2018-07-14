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Модрич заявил, что согласен обменять все завоёванные в карьере трофеи на Кубок мира
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Модрич заявил, что согласен обменять все завоёванные в карьере трофеи на Кубок мира 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором его команда сыграет с Францией.
«Никто не ожидал, что хорваты выйдут в финал ЧМ-2018, но мы не планируем останавливаться на достигнутом. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы одержать победу в решающем матче мундиаля и использовать эту уникальную возможность. Я бы охотно обменял все трофеи, которые завоевал в своей карьере, на Кубок мира. Мы готовы дать бой Франции», — цитирует полузащитника официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Модрич, на клубном уровне выступающий за испанский «Реал», четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.
Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Франции состоится в воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники».
Ранее полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич выразил мнение, что Модрич получит «Золотой мяч» в случае победы в финале ЧМ-2018.
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