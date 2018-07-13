«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах защитника сборной Англии

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах защитника сборной Англии и «Лестера» Гарри Магира, сообщает Sport24.

По информации Daily Mail, «манкунианцы» предложат «лисам» £50 млн Также он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В прошлом сезоне Магир провел в чемпионате Англии 38 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.