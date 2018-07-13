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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах защитника сборной Англии
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах защитника сборной Англии 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах защитника сборной Англии и «Лестера» Гарри Магира, сообщает Sport24.
По информации Daily Mail, «манкунианцы» предложат «лисам» £50 млн Также он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
В прошлом сезоне Магир провел в чемпионате Англии 38 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» связал уход Криштиану Роналду из "Реала" с Лионелем Месси.
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