Китайцы создали туалет «Криштиану Роналду»

Предприимчивые до абсурда китайские предприниматели начали выпускать товары, которые получили название в честь звезд мирового футбола. Торговые марки им удалось даже официально зарегистрировать. Об этом сообщил The Daily Mail.

Китайские производители разнообразных товаров вовремя подсуетились и на волне чемпионата мира по футболу в России начали регистрировать торговые марки с именами знаменитых футболистов. Причем на какой товар клеить этикетку со звездой футбола, в Китае особо не рзадумываются.

Само собой имена футболистов перевели на китайский язык, а затем утвердили их в комиссии по выдаче патентов и получили одобрение.

Так, на китайском рынке можно купить одежду для детей от « Гарри Кейн », пижамы «Погба», посуду «Суарес», фруктовый сок «Месси». Уникальным товаром стала сантехника « Криштиану Роналду ». Шины «Неймар» получили мега популярность у китайских автолюбителей.

Не менее интересные «бренды» в данный момент стоят в очереди на регистрацию. Это презервативы «Зинедин Зидан» и грудные протезы «Дэвид Бэкхэм».

В Хорватии прошло необычное заседание правительства — члены кабмина явились на него в форме сборной по футболу. Таким образом власти страны решили отметить победу Хорватии с матче с англичанами и выход страны в финал ЧМ-2018.