Китайцы создали туалет «Криштиану Роналду» 

Предприимчивые до абсурда китайские предприниматели начали выпускать товары, которые получили название в честь звезд мирового футбола. Торговые марки им удалось даже официально зарегистрировать. Об этом сообщил The Daily Mail.
Китайские производители разнообразных товаров вовремя подсуетились и на волне чемпионата мира по футболу в России начали регистрировать торговые марки с именами знаменитых футболистов. Причем на какой товар клеить этикетку со звездой футбола, в Китае особо не рзадумываются.
Само собой имена футболистов перевели на китайский язык, а затем утвердили их в комиссии по выдаче патентов и получили одобрение.
Так, на китайском рынке можно купить одежду для детей от «Гарри Кейн», пижамы «Погба», посуду «Суарес», фруктовый сок «Месси». Уникальным товаром стала сантехника «Криштиану Роналду». Шины «Неймар» получили мега популярность у китайских автолюбителей.
Не менее интересные «бренды» в данный момент стоят в очереди на регистрацию. Это презервативы «Зинедин Зидан» и грудные протезы «Дэвид Бэкхэм».
В Хорватии прошло необычное заседание правительства — члены кабмина явились на него в форме сборной по футболу. Таким образом власти страны решили отметить победу Хорватии с матче с англичанами и выход страны в финал ЧМ-2018.