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В Китае начали выпускать унитазы «Роналду» и сок «Месси», на очереди — презервативы «Зидан»
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В Китае начали выпускать унитазы «Роналду» и сок «Месси», на очереди — презервативы «Зидан» 

Bigpicture.ru 6 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Китайский рынок снова удивил мирового потребителя. Как сообщает Daily Mail, в Поднебесной зарегистрировано сразу несколько торговых марок под именами известных футболистов. Так, например, скоро в продажу поступят кастрюли «Суарес» и унитазы «Роналду». На рассмотрении национального управления по торговым маркам Китая находится искусственная грудь «Бекхэм» и презервативы «Зидан».
Среди уже зарегистрированных торговых марок значатся шины «Неймар» и пижамы «Погба». Поклонники Лионеля Месси могут насладиться рекламным роликом сока, названного в честь кумира. На имя Месси, кстати, в Китае уже зарегистрировано 166 товаров. На регистрацию Неймара как торговой марки подано более 30 заявок, а на имя Суареса — 14.
Отметим, что такой бум регистрации товарных имен, созвучных с именами известных футболистов, возможен благодаря действующему законодательству Китая. Здесь кто угодно может регистрировать торговые марки под именами знаменитостей. Именно поэтому представители звезд вынуждены самостоятельно регистрировать имена и названия на китайском. В противном случае торговые марки используют для развития своего бизнеса местные предприниматели.
Так, например, еще в 2008 году компания из Гонконга, занимающаяся выпуском туалетов и посудомоечных машин, зарегистрировала товарное имя «Криштиану Роналду» (C Luo). Правда, в китайском варианте написания, но все же. С тех пор имя футболиста ставят на продукцию китайской фирмы, а представители спортсмена ничего не могут с этим поделать.
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