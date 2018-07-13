В Китае начали выпускать унитазы «Роналду» и сок «Месси», на очереди — презервативы «Зидан»

Китайский рынок снова удивил мирового потребителя. Как сообщает Daily Mail, в Поднебесной зарегистрировано сразу несколько торговых марок под именами известных футболистов. Так, например, скоро в продажу поступят кастрюли «Суарес» и унитазы «Роналду». На рассмотрении национального управления по торговым маркам Китая находится искусственная грудь «Бекхэм» и презервативы «Зидан».

Среди уже зарегистрированных торговых марок значатся шины «Неймар» и пижамы «Погба». Поклонники Лионеля Месси могут насладиться рекламным роликом сока, названного в честь кумира. На имя Месси, кстати, в Китае уже зарегистрировано 166 товаров. На регистрацию Неймара как торговой марки подано более 30 заявок, а на имя Суареса — 14.

Отметим, что такой бум регистрации товарных имен, созвучных с именами известных футболистов, возможен благодаря действующему законодательству Китая. Здесь кто угодно может регистрировать торговые марки под именами знаменитостей. Именно поэтому представители звезд вынуждены самостоятельно регистрировать имена и названия на китайском. В противном случае торговые марки используют для развития своего бизнеса местные предприниматели.