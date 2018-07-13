Три российские пары вышли в четвертьфинал ЧМ U19 по пляжному волейболу 

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 2000 года рождения. В основном раунде соревнований выступают три российские пары — Дмитрий Веретюк / Денис Шекунов, Алексей Гусев / Павел Шустров и Мария Бочарова / Мария Воронина.
Результаты матчей с участием россиян. Мужчины 1/16 финала Веретюк/Шекунов (Россия) — Дрогетт/Ламмель (Чили) — 2:0 (21:14, 21:17). 1/8 финала Веретюк/Шекунов (Россия) — Пфрецшнер/Шнайдер (Германия) — 2:0 (21:14, 21:14). Гусев/Шустров (Россия) — Хайош/Штрели (Венгрия) — 2:0 (21:17, 22:20).
Женщины. 1/8 финала Бочарова/Воронина (Россия) — Дашевская/Рылова (Украина) — 2:0 (21:13, 23:21).