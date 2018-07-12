Три российские пары вышли в плей-офф ЧМ U19 по пляжному волейболу

Мария Воронина. В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 2000 года рождения. В основном раунде соревнований выступают три российские пары — Дмитрий Веретюк / Денис Шекунов, Алексей Гусев / Павел Шустров и Мария Бочарова Результаты матчей с участием россиян. Мужчины. Группа B Веретюк/Шекунов (Россия) — Мельгарехо/Риверос (Парагвай) — 2:0 (21:17, 21:16). Группа G Гусев/Шустров (Россия) — Ганн/Тай Джоэ (Новая Зеландия) — 2:0 (21:15, 21:18). Женщины. Группа F Бочарова/Воронина (Россия) — Мучеза/Синапортар (Мозамбик) — 2:0 (21:12, 21:16). Бочарова/Воронина (Россия) — Грюне/Кунст (Германия) — 2:0 (21:11, 21:12). Веретюк и Шекунов вышли в 1/16 финала. Дуэты Гусев/Шустров и Бочарова/Воронина в плей-офф стартуют с 1/8 финала.