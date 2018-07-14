Три российские пары вышли в полуфинал ЧМ U19 по пляжному волейболу

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 2000 года рождения. В основном раунде соревнований выступают три российские пары — Дмитрий Веретюк / Денис Шекунов, Алексей Гусев / Павел Шустров и Мария Бочарова Мария Воронина . Результаты матчей с участием россиян. Мужчины 1/4 финала Веретюк/Шекунов (Россия) — Панупонг/Пичакон (Таиланд) — 2:0 (21:16, 21:13) Гусев/Шустров (Россия) — Акбар/Герламбанг (Индонезия) — 2:1 (21:15, 14:21, 15:13) Женщины. 1/4 финала Бочарова/Воронина (Россия) — Верметт/Роскич (Канада) — 2:0 (21:17, 21:17).

В мужском полуфинале оба российских дуэта встретятся между собой и разыграют путёвку в финальный поединок. Соперницами Бочаровой и Ворониной станут испанки Даниэла Альварес и Таня Морено.