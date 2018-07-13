Москва с африканской скоростью заражается ВИЧ

В российской столице за последний год было зафиксировано на 20% больше случаев заражения ВИЧ. Подробности удручающей статистики сообщает «Медуза».

Неутешительные данные приводятся в последнем отчёте Министерства здравоохранения РФ за 2017 год.

Согласно документу, в Москве было зафиксировано на 20,4% больше случаев заражения инфекцией ВИЧ, чем в предыдущем отчётном периоде. И речь идёт только о выявленных случаях заражения.

Что касается регионов, то самый серьёзный рост заболеваемости ВИЧ был выявлен в Тамбовской области — там количество случаев заболевания увеличилось сразу на 65,9%.

Отметим, что если считать цифры по всей стране, то уровень заболеваемости ВИЧ, напротив, снизился за этот период — с 86,9 до 85,8 тысяч случаев.

На данный момент подавляющее большинство новых заражений в Европе происходят только в России или Украине. При этом обе страны имеют по-настоящему африканские скорость распространения вируса и количество заражённых на душу населения.

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Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos