Москва с африканской скоростью заражается ВИЧ 

В российской столице за последний год было зафиксировано на 20% больше случаев заражения ВИЧ. Подробности удручающей статистики сообщает «Медуза».
Неутешительные данные приводятся в последнем отчёте Министерства здравоохранения РФ за 2017 год.
Согласно документу, в Москве было зафиксировано на 20,4% больше случаев заражения инфекцией ВИЧ, чем в предыдущем отчётном периоде. И речь идёт только о выявленных случаях заражения.
Что касается регионов, то самый серьёзный рост заболеваемости ВИЧ был выявлен в Тамбовской области — там количество случаев заболевания увеличилось сразу на 65,9%.
Отметим, что если считать цифры по всей стране, то уровень заболеваемости ВИЧ, напротив, снизился за этот период — с 86,9 до 85,8 тысяч случаев.
На данный момент подавляющее большинство новых заражений в Европе происходят только в России или Украине. При этом обе страны имеют по-настоящему африканские скорость распространения вируса и количество заражённых на душу населения.
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Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos