Экс-президент «Реала»: «В „Ювентусе“ Роналду будет сложнее»

Бывший президент "Реала" Лоренсо Санс считает, что Криштиану Роналду поступил не очень грамотно, перейдя в «Ювентус». При этом он не удивился этому шагу.

— Это казалось предсказуемым, — цитирует A Bola Санса. — Очень жаль, потому что мы потеряли отличного игрока. Однако это было его решением. «Реал» теряет отличного нападающего, игрока, без которого он больше не лучшая команда в мире. Но «Ювентус» нельзя сравнивать с «Реалом». Итальянский футбол намного сложнее, там больше обороняющихся команд. Так что Криштиану будет сложнее. Однако он взрослый, сам понимает, что делает.