Ещё
Экс-президент «Реала»: «В „Ювентусе“ Роналду будет сложнее»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-президент «Реала»: «В „Ювентусе“ Роналду будет сложнее» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Фото: Soccer News
Бывший президент "Реала" Лоренсо Санс считает, что Криштиану Роналду поступил не очень грамотно, перейдя в «Ювентус». При этом он не удивился этому шагу.
— Это казалось предсказуемым, — цитирует A Bola Санса. — Очень жаль, потому что мы потеряли отличного игрока. Однако это было его решением. «Реал» теряет отличного нападающего, игрока, без которого он больше не лучшая команда в мире. Но «Ювентус» нельзя сравнивать с «Реалом». Итальянский футбол намного сложнее, там больше обороняющихся команд. Так что Криштиану будет сложнее. Однако он взрослый, сам понимает, что делает.
Спорт-Экспресс: последние новости
Инфантино переоделся в волонтера Диего Марадона: "Проблема в качестве сборной Аргентины, а не в Месси" Антуан Гризманн: "Если выиграю Кубок мира, буду играть в Fortnite и пить мате"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли43
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20183
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение